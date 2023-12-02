اتحاد الكرة الطائرة يسحب قرعة الدوري والكأس لفرق المنطقة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

قام اتحاد الكرة الطائرة اليوم السبت بسحب قرعة الدوري والكأس لفرق المنطقة الأولى وذلك بقاعة سليمان الضراط.

دوري الكرة الطائرة ينطلق 23 ديسمبر

وتنطلق منافسات مسابقة الدوري يوم السبت 23 ديسمبر الجاري بمشاركة فرق الأهلي والهلال والنصر والمروج، وفقا لما نشره حساب اتحاد الكرة الطائرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفقا لما أسفرت عنه القرعة فسيشهد الأسبوع الأول مباراتي الأهلي مع الهلال، والنصر مع المروج، بينما يشهد الأسبوع الثاني من دوري الكرة الطائرة مباراتي الهلال مع المروج، والأهلي مع النصر.

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ويشهد الأسبوع الثالث من دوري الكرة الطائرة مباراتي النصر مع الهلال، والمروج مع الأهلي.

أما في بطولة كأس الكرة الطائرة فيلتقي المروج مع الأهلي، والنصر مع الهلال.

جانب من مراسم القرعة بقاعة سليمان الضراط السبت 2 ديسبمر 2023 (حساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على فيسبوك)