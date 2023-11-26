«بوابة الوسط» تستعرض نظام دوري الكرة الطائرة بمشاركة 12 فريقًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة قرار بشأن تنظيم مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024 والتي ستقام بمشاركة 12 فريقًا موزعة على 3 مجموعات.

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج.

المجموعة الثانية: السويحلي والاتحاد المصراتي والبشائر والأفريقي زليتن.

المجموعة الثالثة: الأهلي طرابلس والجزيرة وأساريا والاتحاد.

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نظام المنافسات في المرحلة الأولى

تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل من (ذهاب وإياب) ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثانية (الدور الثمانية)، وأصحاب الترتيب الثالث في المجموعات الثلاث يقام بينهم دوري، ويتأهل منهم فريقان للدور الثمانية، وأصحاب الترتيب الرابع يقام بينهم دوري بنظام التجمع، ويهبط المتحصلان على الترتيب الثالث والرابع إلى الدرجة الثانية.

المتوج بلقب الدوري سيمثل ليبيا خارجيًا، والحائز على الترتيب الثاني سيمثل ليبيا في بطولة الأندية الأفريقية، والمتوج ببطولة الكأس سيمثل ليبيا في بطولة الأندية العربية.