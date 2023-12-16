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اليوم.. المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره المصري بالبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 04:48 مساء
اليوم.. المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره المصري بالبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة (حساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على فيسبوك)
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يخوض المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة في السادسة من مساء اليوم السبت رابع مبارياته في البطولة الأفريقية المقامة حاليا في مدينة مصراتة، بمواجهة المنتخب المصري.

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يتمسك بأمل التأهل لكأس العالم
يدخل المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة بهدف واحد فقط وهو ضرورة الفوز على نظيره المصري، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في أول مواجهتين له بالبطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة على كل من الكاميرون والمغرب إلا أنه فقد نتيجة مباراته الثالثة أمام المنتخب التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس.

المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفوز على المغرب في البطولة الأفريقية
مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.. الثلاثاء

ولا يزال المنتخب الوطني للكرة الطائرة يتمسك بأمل الفوز من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم، وذلك على الرغم من تصدر المنتخب المصري برصيد تسع نقاط حصدها من الفوز في ثلاث مباريات، بينما عاد المنتخب التونسي إلى المنافسة على التأهل إلى كأس العالم للكرة الطائرة بفوزه على المنتخب الوطني في مباراة الأمس، ليتقدم إلى المركز الثاني، فيما تراجع المنتخب الوطني إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط.

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