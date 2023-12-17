تكريم بشرى حجيج ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط

قام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة اليوم الأحد بتنظيم حفل تكريم لرئيسة الاتحاد الأفريقي للعبة بشرى حجيج ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة الأفريقية الأولى لناشئي الكرة الطائرة، وذلك على هامش فعاليات البطولة المقامة حاليًا في مدينة مصراتة.

درع الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لرؤساء الوفود

وقام رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك بتحية رئيسة الاتحاد الأفريقي بشرى حجيج ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة الأفريقية، وقام بتسليم كل منهم درع الاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

على صعيد متصل، عقد عدنان البكباك اجتماعًا مع لاعبي المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة أكد خلاله أن فرص الفوز بالبطولة الأفريقية ما زالت قائمة، كما أن حلم التأهل إلى كأس العالم للناشئين من الممكن تحقيقه.

وطالب رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لاعبي المنتخب الوطني بالتركيز التام فيما تبقى من مباريات بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، مع الإيمان بحظوظهم في الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

- المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره المصري بالبطولة الأفريقية

- المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد مباراته أمام تونس بالبطولة الأفريقية

ويلتقي المنتخب الوطني في السادسة من مساء غدٍ الإثنين مع نظيره التونسي في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، كما يلعب في الدور نفسه منتخبا مصر والكاميرون في الرابعة عصر غدٍ.

جانب من تكريم الوفود المشاركة في البطولة الأفريقية للناشئين الأحد 17 ديسمبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي على فيسبوك)

جانب من تكريم الوفود المشاركة في البطولة الأفريقية للناشئين الأحد 17 ديسمبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي على فيسبوك)

جانب من تكريم الوفود المشاركة في البطولة الأفريقية للناشئين الأحد 17 ديسمبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي على فيسبوك)