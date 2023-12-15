المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد مباراته أمام تونس بالبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

فقد المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة مباراته أمام نظيره التونسي بنتيجة شوطين مقابل ثلاثة أشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات اليوم الرابع من البطولة الأفريقية الأولى.

المنتخب الوطني يقدم أداء جيدا

جاءت نتيجة الأشواط 22-25 و25-15 و21-25 و25-14 و17-15 لمصلحة المنتخب التونسي.

وقدم لاعبو المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة مباراة كبيرة، وكانوا أكثر من ند للمنتخب التونسي طوال زمن اللقاء، إلا أن التوفيق تخلى عنهم في عدد من الكرات الحاسمة التي لعبت دورا في تحديد نتيجة اللقاء.

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وقد دخل المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة دخل مباراة اليوم أمام منتخب تونس بعدما تمكن من تحقيق فوزين متتاليين على كل من الكاميرون والمغرب، ليحصد ست نقاط.

وفي مباراة أخرى، تمكن المنتخب المصري من تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعدما تغلب على المنتخب المغرب بثلاثة أشواط من دون مقابل في مباراتهما اليوم.