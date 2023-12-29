«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...

فاز المنتخب الليبي لكرة السلة على نظيره الجزائري 85 - 67، ضمن مباريات البطولة العربية الـ25 المقامة في القاهرة.
الانتصار هو الثاني الذي يحققه فرسان السلة بعد فوزهم على منتخب موريتانيا 94 - 77.
وحسب الاتحاد الليبي لكرة السلة، فإن المباراة كانت صعبة في شوطها الأول، إذ أنهى الفرسان الربع الأول لمصلحتهم 15 - 13، والربع الثانى 20 - 20، لينتهى الشوط الأول ليبيا 35 - 33.
وفى الربع الثالث، واصل المنتخبان نديتهما. وبعد تنافس مثير، حافظ الفرسان على تقدمهم 18 - 15، لينتهى هذا الربع ليبيا 53 - 48. وفى الربع الرابع، تفوق المنتخب الليبي بشكل كبير وبنتيجة 32 - 19، لينتهى اللقاء بفارق 18 نقطة.
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