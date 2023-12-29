«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب الليبي لكرة السلة على نظيره الجزائري 85 - 67، ضمن مباريات البطولة العربية الـ25 المقامة في القاهرة.

الانتصار هو الثاني الذي يحققه فرسان السلة بعد فوزهم على منتخب موريتانيا 94 - 77.

وحسب الاتحاد الليبي لكرة السلة، فإن المباراة كانت صعبة في شوطها الأول، إذ أنهى الفرسان الربع الأول لمصلحتهم 15 - 13، والربع الثانى 20 - 20، لينتهى الشوط الأول ليبيا 35 - 33.

وفى الربع الثالث، واصل المنتخبان نديتهما. وبعد تنافس مثير، حافظ الفرسان على تقدمهم 18 - 15، لينتهى هذا الربع ليبيا 53 - 48. وفى الربع الرابع، تفوق المنتخب الليبي بشكل كبير وبنتيجة 32 - 19، لينتهى اللقاء بفارق 18 نقطة.

من مباراة منتخب السلة الليبي أمام نظيره الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة، القاهرة، 29 ديسمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة السلة)

من مشاركة منتخب السلة الليبي في البطولة العربية لكرة السلة، القاهرة، 27 ديسمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة السلة)

من مباراة منتخب السلة الليبي أمام نظيره الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة، القاهرة، 29 ديسمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة السلة)

من مباراة منتخب السلة الليبي أمام نظيره الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة، القاهرة، 29 ديسمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة السلة)