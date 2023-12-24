43 لاعبا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت في صالة الكرة الحديدية بطرابلس بطولة ليبيا للكرة الحديدية - تخصص القصير تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للعبة، وبمشاركة 43 لاعبا مثلوا أندية: غوط الشغال والأفريقي درنة وطارق بن زياد والوادي الأخضر والهلال طبرق والأهلي مصراتة والإخاء هون وسيدي سليم والشباب الوحدوي والشط وغدامس التخصصي، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

بطولة تخصص قصير (فردي)

توج ببطولة تخصص القصير (فردي) لاعب نادي الإخاء هون، وجاء ثانيا اللاعب مهاب كريش من سيدي سليم، وثالثا اللاعب رياض ميلود من نادي الإخاء.

- تواصل منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)

بطولة تخصص (قصير دقة)

توج ببطولة تخصص القصير دقة اللاعب مهاب كريش من نادي سيدي سليم، وحل ثانيا اللاعب حاتم جعدان من نادي الإخاء، وثالثا اللاعب أسامة مصطفى من نادي الأفريقي.

بطولة ثلاثي قصير (فرق)

توج نادي سيدي سليم ببطولة القصير (فرق)، وحل ثانيا نادى الإخاء هون، وثالثا نادي الأفريقي درنة.

جانب من منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية. (فيسبوك)