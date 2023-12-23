تواصل منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل، لليوم الثاني على التوالي، بطولة ليبيا للكرة الحديدية - تخصص قصير 2023، التي انطلقت أمس الجمعة بمشاركة 43 لاعبا من أندية: غوط الشعال والأفريقي درنة وطارق بن زياد والوادي الأخضر والهلال طبرق والأهلي مصراتة والإخاء هون وسيدي سليم والشباب العربي ونادي غدامس التخصصي والشط، وستنتهي مساء اليوم السبت.

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وبحسب تصريح إلى «بوابة الوسط»، أكد رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل أن الهدف من البطولة العمل على تجديد عناصر المنتخب الوطني الذي حقق العديد من النتائج الجيدة خلال المواسم الماضية.

وأضاف الطويل: «من بين الأهداف اكتشاف المواهب الجديدة، للدفع بها في المنافسات الدولية، بعد تحقيقها نتائج جيدة في البطولات المحلية».

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

تنويه لمنافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)