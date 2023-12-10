شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل بطولة زوارة الودية لكرة الطائرة التي يستضيفها نادي الجزيرة، بمشاركة 5 فرق، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

تجرى المنافسات في صالة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، وكان انطلاق البطولة الجمعة الماضي بلقاء فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، وستستمر المنافسات خمسة أيام.

- «بوابة الوسط» تستعرض نظام دوري الكرة الطائرة بمشاركة 12 فريقًا

وفاز الفريق المستضيف نادي الجزيرة زوارة على الاتحاد المصراتي في الجولة الثانية 3 - صفر، وتوج عبدالله المنصوري بكأس أفضل لاعب في مباراة الجزيرة والاتحاد المصراتي ضمن مباريات البطولة.

البس: البطولة ناجحة وجاءت في توقيت مهم

من جهته، قال مدرب الفريق الأول لكرة الطائرة، ماجد البس، بعد الفوز على الاتحاد المصراتي: «البطولة ناجحة جدا، وجاءت في توقيت مهم، وجميع المشاركين على مستوى عال، والمستوى في تصاعد، واستفدنا من هذه المنافسات».

تتويج عبدالله المنصوري مع فريق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة زوارة في البطولة الودية. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

مباراة الافتتاح بين فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

مدرب فريق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة زوارة ماجد البس. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة زوارة في البطولة الودية. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)