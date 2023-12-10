شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

تتواصل بطولة زوارة الودية لكرة الطائرة التي يستضيفها نادي الجزيرة، بمشاركة 5 فرق، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
تجرى المنافسات في صالة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، وكان انطلاق البطولة الجمعة الماضي بلقاء فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، وستستمر المنافسات خمسة أيام.
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وفاز الفريق المستضيف نادي الجزيرة زوارة على الاتحاد المصراتي في الجولة الثانية 3 - صفر، وتوج عبدالله المنصوري بكأس أفضل لاعب في مباراة الجزيرة والاتحاد المصراتي ضمن مباريات البطولة.
البس: البطولة ناجحة وجاءت في توقيت مهم
من جهته، قال مدرب الفريق الأول لكرة الطائرة، ماجد البس، بعد الفوز على الاتحاد المصراتي: «البطولة ناجحة جدا، وجاءت في توقيت مهم، وجميع المشاركين على مستوى عال، والمستوى في تصاعد، واستفدنا من هذه المنافسات».
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