فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حصد التعاون أول ثلاث نقاط له في الموسم الكروي الجديد بتغلبه بهدفين مقابل هدف واحد على الصداقة في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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تمكن الصداقة من التقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق مدافع التعاون محسن الأوجلي بالخطأ في مرماه، إلا أن التعاون تمكن من إدراك التعادل سريعا في الدقيقة 12 لهدف أحرزه المهاجم علي رزق، ثم تمكن اللاعب نفسه من إحراز الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 22 ليتقدم الفريق بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني انخفض إيقاع المباراة ولم تكن هناك أي فرصة خطيرة، كما تراجع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين لتنتهي المباراة بفوز تعاون أجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود فريق التعاون من مدينة شحات بثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره في الدوري الممتاز، بينما بقي الصداقة بدون نقاط مع انطلاقة «دورينا»، وسيتعين على مدربه التونسي الجديد إسكندر القصري الذي تولى تدريب الفريق قبل 24 ساعة فقط على مباراة اليوم، إعادة ترتيب أوراق فريقه سريعا ليقوده إلى تحقيق الانتصارات.

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وفي مباراة ثانية، شهد ملعب الزاوية «ديربي» مدينة الزاوية بين فريقي أساريا والأولمبي الذي انتهى بالتعادل السلبي. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ولم تكن هناك أي خطورة على المرميين وانحصر اللعب في منطقة الوسط مع اعتماد الفريقين على الكرات الطويلة التي لم تسفر عن خطورة حقيقية.

وفي الشوط الثاني استمر هذا الإيقاع ولم تكن هناك فرص خطيرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ويحصل كل فريق نقطة في رصيده.