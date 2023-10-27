القصري مدربا للصداقة خلفا للخضيري قبل 24 ساعة على أولى مبارياته في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أجرت إدارة نادي الصداقة تغييرات جوهرية في تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل 24 ساعة على بدء مشاركة الفريق في مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

الخضيري أول ضحايا «دورينا»

وأصدرت إدارة نادي الصداقة، اليوم الجمعة، قرارا بإقالة المدرب الوطني ناصر الخضيري من تدريب الفريق الأول، معلنة تعاقدها رسميا مع المدرب التونسي إسكندر القصري خلفا له.

يأتي هذا القرار على الرغم من أن نادي الصداقة تعاقد مع المدرب ناصر الخضيري قبل بداية الدوري بأسابيع، علما بأن الخضيري قد تعاقد مع نادي التعاون قبل القدوم للصداقة.

كما أعلنت إدارة نادي الصداقة، عبر حسابها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، قرارها بإقالة مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم أيوب الحاسي، والتعاقد مع ميلود عبدالواحد خلفا له.

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وسيخوض فريق الكرة بنادي الصداقة في الثالثة من عصر غد السبت أولى مبارياته في مسابقة الدوري الليبي الممتاز (دورينا) أمام فريق التعاون ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمسابقة.