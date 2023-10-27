اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، اليوم الجمعة، بإقامة ثلاث مباريات يستهلها فريقا الأخضر والنصر في الثالثة عصرا على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ويدير اللقاء الحكم عبدالهادي الحباسي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من «دورينا».

مباراتان في المجموعة الثانية بـ«دورينا»

ويفتتح فريقا الأهلي طرابلس والملعب الليبي منافسات المجموعة الثانية من «دورينا» بمباراة تنطلق في الثالثة والنصف عصرا على ملعب النهر الصناعي بطرابلس، وهي أول مباراة تقام على هذا الملعب بعد إعادة تأهيله وصيانته من جديد، ويقودها الحكم خليل سنيان.

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أما ثالث مباريات اليوم بـ«دورينا» فتجمع فريقي الاتحاد المصراتي وأبوسليم على أرضية ملعب الشموع من منافسات المجموعة الثانية، ويقودها الحكم عصام الجهاني.