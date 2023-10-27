رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر افتتاح مباريات الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حضر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، افتتاح منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا)، حيث وجد في المباراة التي أقيمت على ملعب النهر الصناعي، وجمعت فريقي الأهلي طرابلس والملعب الليبي ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدوري.

الدبيبة يصافح اللاعبين قبيل المباراة

وقبيل انطلاق المباراة، صافح عبدالحميد الدبيبة لاعبي الفريقين.

وقد جرى افتتاح ملعب النهر الصناعي اليوم بعدما توقف منذ فترة عن استضافة المباريات، لإجراء أعمال الصيانة، وإعادة تأهيله لإقامة مباريات «دورينا» على أرضيته.

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ويسعي اتحاد كرة القدم لاعتماد ملعب النهر الصناعي دوليا، لإقامة مباريات الفرق الليبية في المنافسات الأفريقية عليه.

ملعب النهر الصناعي بعد تجديده (حساب حكومتنا على فيسبوك)