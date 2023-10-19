غدًا.. الاتحاد والنجم الأزرق في نهائي بطولة كأس السلة تحت 18 عامًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي غدًا الجمعة المباراة النهائية لبطولة كأس السلة تحت 18 عامًا بين فريقي الاتحاد والنجم الأزرق.

إسدال الستار على بطولة ليبيا تحت 18 عامًا

من ناحية أخرى توج فريق خالد بن الوليد بلقب بطولة ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا التي اختتمت منافساتها أمس، بعدما تغلب على المدينة بنتيجة 52 – 50 ليرتفع رصيد الفريق إلى خمس نقاط ويفوز بالميدالية الذهبية.

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وجاء نادي النصر في المركز الثاني ببطولة ليبيا لكرة السلة بعدما تغلب على اليرموك بنتيجة 59 – 49 ليرتفع رصيد النصر إلى خمس نقاط ويقتنص الميدالية الفضية، يليه نادي المدينة في المركز الثالث بأربع نقاط ونال الميدالية البرونزية، وأخيرًا نادي اليرموك في المركز الرابع بأربع نقاط أيضًا.