الباشا رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الكروي الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد الباشا مهام رئيس لجنة المسابقات في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، والمقرر انطلاقه في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

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أحمد الباشا سبق أن كان رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، وعمل مقررا بالاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس، وأيضا رئيسا للجنة مسابقات الفئات السنية.

ووجه الاتحاد الليبي لكرة القدم خطابا إلى رؤساء مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز عن طريق الاتحادات الفرعية بالمناطق، ورؤساء اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بهدف إخطار جميع الأطراف بموعد انطلاق الدوري الممتاز «دورينا» في يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.