حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط

تأجل حسم مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتزع نادي الهلال الليبي تعادلا من نادي رايون سبورت بطل السوبر الرواندي 1-1، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات على ملعب كيغالي، الأحد، في انتظار مباراة الإياب التي ستقام في رواندا، السبت المقبل، نتيجة كارثة الفيضانات في ليبيا.

قبل المباراة، وقف الفريقان دقيقة صمت، إحياء لذكرى ضحايا الإعصار والسيول في ليبيا، وأيضا ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وبعد الاستراحة، تقدم الفريق الرواندي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الهلال بهدف أحرزه عزو المريمي، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب.

خطة لعب متوازنة للهلال

بدأ المدير الفني المصري محمد عودة المباراة باللعب بطريقة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، فلم يتراجع بشكل كبير، ليسمح لرايون سبورت بالسيطرة على المباراة، وفي الوقت نفسه لم يتقدم للهجوم ويفتح خطوطه، مما يتيح المجال للروانديين بتهديد مرمى فريقه. وخاض اللقاء بتشكيل مكون من: خالد المسماري في حراسة المرمى، وأحمد شلبي ومحمد البرعصي وبوبكر عقيلة وبشير الكرامي وفيصل البدري وعبدالسلام ديقا وطه الشلوي وأسامة بلعيد وعزو المريمي وإيزي إيفيان.

واعتمد النادي الليبي على طريقة دفاع المنطقة المتقدم بإغلاق نصف ملعبه تماما، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلا فارق المهارات مع الفريق الرواندي. وكاد الهلال ينال ما يريد في الدقيقة الثامنة من كرة طولية أسفرت عن انفراد. غير أن الحارس الرواندي خرج من مرماه، وأفسد الهجمة ببسالة، لكنه أصيب وغادر الملعب، ليحل مكانه الحارس البديل. حافظ الهلال على طريقة لعبه، بعدما أثبتت نجاحها في تهديد مرمى رايون سبورت.

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وفي الدقيقة 20، حصل الهلال على فرصة ثانية، لإحراز هدف التقدم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن الحارس تصدى لها ببراعة، وحولها إلى ركنية. وفي الدقيقة 28، كاد الهلال يحرز هدفا من ركلة حرة مباشرة، لعبت عالية داخل منطقة الجزاء. وعلى الرغم من وجود أربعة من لاعبي الهلال من دون رقابة، فإن الكرة تخطتهم جميعا، لتخرج خارج الملعب

مرت الدقائق المتبقية من زمن الشوط الأول دون أن تشهد فرصا خطيرة أخرى باستثناء محاولات عشوائية من لاعبي رايون سبورت لتهديد مرمى الهلال، لم تسفر عن خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدفان في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهجوم من قِبل الهلال الذي شدد ضغطه على مرمى رايون سبورت، أملا في إحراز هدف، خاصة أن الفريق مطالب بالفوز، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب. وتسبب الضغط الهلالي في ارتباك فريق رايون سبورت بشدة، حيث تراجع لاعبوه لإيقاف الهجوم «الأزرق»، مما أدى إلى تقليل فاعلية هجمات الهلال. وكاد فيصل البدري يحرز هدف التقدم عندما استغل كرة مرتدة من دفاع الفريق الرواندي، فسدد كرة قوية حولها الحارس بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية. ووسط ضغط الهلال، يحصل رايون سبورت على ركلة جزاء، ويتمكن من تحويلها إلى هدف التقدم، وسط فرحة غامرة للاعبيه.

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بعد الهدف، لم يتوقف لاعبو الهلال عن محاولاتهم لإحراز هدف، واستمر الضغط على مرمى رايون سبورت، حتى تمكن عزو المريمي من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية سكنت شباك الفريق الرواندي. وبعد هدف التعادل، لم تشهد المباراة أي جديد، لتنتهي بالتعادل الإيجابي.

وقبل اللقاء، طلب نادي الهلال من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مواجهة رايون سبورت بسبب العاصفة «دانيال»، وكارثة السيول التي ضربت المناطق الشرقية. غير أن الاتحاد القاري رفض الطلب، لكنه وافق على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في رواندا، بعدما كان مقررا إقامة مباراة الذهاب على ملعب شهداء بنينا، بينما تقام مباراة الإياب في رواندا 30 سبتمبر الجاري.

لقطة من مباراة الهلال الليبي ورايون سبورت الرواندي، 24 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

الوقوف دقيقة حداد على ضحايا العاصفة «دانيال» قبل انطلاق المباراة، 24 سبتمبر 2023. (الإنترنت)