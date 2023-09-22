درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

لم يكن الرياضيون بمعزل عن سباق الليبيين نحو نصرة وإنقاذ مدينة درنة الغارقة، بل كانوا في صدارة المشهد، متخذين من شهرتهم وسيلة لجمع التبرعات، سواء بالدم أو بالمال، لتتضافر الجهود من أجل إنقاذ زهرة مدن الشرق في البلاد، بعد أن ضربتها بعنف العاصفة «دانيال»، الأسبوع الماضي، وحصدت من بين الأرواح عشرات الرياضيين في مختلف الألعاب.

درنة مدينة رياضية بامتياز

درنة، خيرة مدن الشرق الليبي، مدينة الفن والثقافة والمسرح والرياضة والهندسة، نالت منها العاصفة، وحولتها إلى مدينة منكوبة في زمن قياسي، حيث كان عدد الضحايا بالآلاف، والمفقودين والمصابين بأعداد مضاعفة.

المدينة الساحرة المطلة على البحر، والمتميزة بموقعها الرائع، عرفت الرياضة وكرة القدم منذ القدم من خلال أشهر أنديتها: اتحاد درنة والأفريقي ودارنس، قطبي الكرة بالمدينة العريقة اللذين قدما للكرة الليبية الكثير من النجوم، وكانت مباريات ديربيها من أشهر الديربيات على صعيد كرة القدم الليبية.

على صعيد المنتخبات الوطنية، بدأت علاقة نجوم الكرة بدرنة مع المنتخب الوطني منذ أول ظهور رسمي للمنتخب في الدورة الرياضية العربية الأولى التي جرت في الإسكندرية العام 1953، واستمر تألق نجوم الكرة بدرنة مع المنتخبات الوطنية، وبرع نجومها في العديد من المباريات والمواعيد الكبيرة.

الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة

دعا المحلل الرياضي ونجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم نادر الترهوني الدولة لتحمل كامل المسؤولية وتقديم أنواع الدعم كافة لأسر ضحايا عاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد وتحديداً مدينة درنة.

وقال الترهوني في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «ليبيا الوطنية»: «إن الدولة قادرة ولديها المال، وما يقدمه الناس حالياً هو عمل تطوعي قد يستمر لفترة ويتوقف، ولا بد من الاستفادة من خبرة الدول الأخرى التي مرت بهذه الفيضانات والسيول القوية».

وأكد الترهوني أن موقف الدولة يجب أن يكون أقوى مما نشاهده حالياً، وأن حالة التضامن والتعارف الشعبي بين الليبيين ممتازة. وأبدى الترهوني اندهاشه من غياب دور بيوت الشباب والفنادق التابعة للدولة، قائلاً «إن إيواء المتضررين يجب أن يكون في أماكن جيدة».

غنيم يثمن جهود كل الليبيين فى تخفيف المعاناة

ثمن نجم فريق دارنس الدولي السابق عبدالمنعم غنيم فزعة كل الليبيين والأسرة الرياضية لمدينة درنة وتخفيفها لمعاناة أهلها جراء ما طال المدينة من دمار خلفته العاصفة «دانيال»، ووصف المشهد بأنه كان ملحمة وطنية بامتياز.

وأكد غنيم عبر اتصال هاتفي مع جريدة «الوسط» أنه بخير؛ حيث يتلقى حالياً العلاج بمصر، وبدأ يتماثل للشفاء، ويشكر كل من سأل عنه من مختلف مدن ليبيا، وترحم على شهداء درنة الأبرار، ويحمد بالسلامة لكل من نجاه المولى عز وجل جراء هذه الفاجعة.

يذكر أن نجم الكرة الدولي السابق عبدالمنعم غنيم يعد أحد أبرز نجوم الفريق الدارنسي خلال فترة السبعينات، وبرز مع المنتخب الوطني في العديد من المباريات الدولية، كما خاض تجربة احترافية بملاعب المغرب مع فريق الفتح الرباطي خلال منتصف الثمانيات.

سلطان يشكر المتطوعين

حيا نجم فريق الأفريقي بدرنة الدولي السابق فتحي سلطان كل الليبيين على وقفتهم تجاه مدينتهم درنة، وقال عبر اتصال هاتفي مع جريدة «الوسط»: «إن هذا ليس بغريب والشيء من مأتاه لا يستغرب وأن الليبيين هم أهل الفزعة التي كان لها كبير الأثر في تخفيف المعاناة عن أهل درنة».

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وطمأن سلطان الأسرة الرياضية على سلامته وأسرته، وقدم التعازي لكل من فقد ذويه في هذه المحنة، وتمنى السلامة لكل الناجين. ويعد نجم الكرة الليبية فتحي سلطان أحد أبرز نجوم فريق الأفريقي بدرنة خلال فترة السبعينات وحتى أواخر الثمانيات، كما برز مع المنتخب الليبي في العديد من المباريات الدولية، وكان أبرزها مباراة المنتخب الوطني التي تفوق فيها على المنتخب التونسي بثلاثية في طرابلس العام 1979.

العربي: خطوة جمعية الوفاء تجسيد لوحدة الوطن

دعا رئيس جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين، صلاح العربي، الوسط الرياضي الليبي إلى التبرع بالدم، لمساعدة ضحايا عاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد، وتحديداً مدينة درنة، عبر الحملة التي انطلقت، يوم السبت، في مقر الأكاديمية الأولمبية. وقال العربي في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»: «هذه الخطوة ضمن خطوات جمعية الوفاء، للإسهام والتخفيف من آثار الكارثة التي أحزنت الشعب الليبي كله، وفيها تجسيد لوحدة الوطن والتضامن بين كل مكوناته». وعبّرت عدة جهات دولية وإقليمية على طريقتها الخاصة عن تضامنها مع مصاب ليبيا الجلل؛ حيث نشر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان رسالة تعزية ومواساة على مواقع التواصل لأسر الضحايا. وأسفرت عاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة وحدها عن مقتل المئات، فضلاً عن آلاف المفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول، بعدما اجتاحت «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

العيساوي يقود حملة تبرعات لدعم الأهل

بمشاركة نجم الكرة الليبية الدولي السابق فوزي العيساوي انطلقت من مدينة طرابلس حملة الوسط الرياضي لجمع التبرعات لدعم أهل مدن الشرق الليبي بمدينة درنة والمناطق المتضررة المجاورة لها.

ويشارك في الحملة نجوم المنتخب الليبي السابقون من مختلف الأندية والأجيال، والعديد من الشخصيات الرياضية ورجال الأعمال والرياضيين، وتقام الحملة الخيرية برعاية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، وقناة ليبيا الرياضية، ورابطة قدامى الرياضيين بطرابلس.

نادر الترهوني يطالب الدولة بتحمل مسئولياتها (الوسط)