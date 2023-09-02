رئيس تسييرية نادي الظهرة أبوهديمة إلى «بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تدخلت في انتخاباتنا

انتقد رئيس اللجنة التسييرية بنادي الظهرة، الصديق أبوهديمة، تدخل وكيل وزارة الرياضة في انتخابات النادي، وخرق جدولها الزمني.
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وقال الصديق أبوهديمة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «الوزارة أصدرت تعليمات بعدم البت في الطعن المقدم من بعض أعضاء الجمعية العمومية، وهو طعن مستوفي الشروط، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح».
وأضاف: «من بين الحيثيات المفروضة أن حق الطعن والتقاضي مكفول للمواطن»، مؤكدا أن جدول انتخابات النادي جرى وضعه بالتنسيق مع مجلس الرياضة في طرابلس.
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