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لجنة وزارة الرياضة ترسم صورة قاتمة لأوضاع الملاعب في المنطقة الشرقية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 03:14 مساء
لجنة وزارة الرياضة ترسم صورة قاتمة لأوضاع الملاعب في المنطقة الشرقية (صور)
جانب من الأضرار بملعب نادي دارنس (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
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أنهت اللجنة المكلفة من وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي أعمالها وزياراتها الميدانية التي وقفت خلالها على حجم الأضرار الجسيمة التي طالت المرافق والمنشآت والأندية الرياضة بالبلديات جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا في 11 سبتمبر الجاري.

الملاعب الرياضية تعرضت لأضرار بالغة
وتبين من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة أن الملاعب الرياضية في المناطق التي ضربتها السيول جراء العاصة «دانيال» تعرضت لأضرار بالغة وتحتاج إلى تدخل عاجل لإعادتها إلى حالتها السابقة.

بدأت الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بنادي دارنس الواقع داخل مدينة درنة الذي تعرض إلى ضرر شامل طال ملاعبه ومرافقه وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والمبنى الإداري بالكامل واستثماراته التي تشمل المحلات والفندق والمطعم، حسب ما أعلنت وزارة الرياضة عبر موقع «فيسبوك».

كما عاينت اللجنة ملعب نادي المنارة سوسة، ووقفت على حجم الضرر الذي طال مرافق النادي إثر العاصفة التي ضربت عديد المدن بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية.

وذكرت اللجنة أن ملعب النادي يحتاج إلى صيانة وتجهيز الملعب الرئيسي، وكذلك الشبكة الكهربائية والمبنى الإداري والمكاتب الإدارية والبنية التحتية بالكامل.

أما في نادي الكفاح تاكنس فقد أطاحت السيول بسياج الملعب الرئيسي والملعب الجانبي لنادي الكفاح الرياضي بتاكنس.

وبحسب تقرير لجنة وزارة الرياضة التي زارت النادي فإن البنية التحتية تحتاج إلى صيانة شاملة فضلا عن الضرر الذي لحق بالشبكة الكهربائية.

كما تعرض ملعب نادي العين الرياضي بالقبة إلى أضرار جسيمة جراء العاصفة. ودونت اللجنة في تقريرها أن السيول غمرت الملعب، وجميع مرافقه ويحتاج إلى صيانة تامة لأرضيته والمبنى الإداري بكامل أجهزته ومرفقاته.

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وأدت السيول إلى إلحاق أضرار متفاوتة وكبيرة بملعب نادي شباب الجبل بمدينة شحات الأثرية. وأوردت لجنة وزارة الرياضة التي زارت المنطقة في تقريرها أن الأضرار شملت الملعب الرئيسي ومرافقه وملحقاته من معدات وغرف اللاعبين ودورات المياه والشبكة الكهربائية والمبنى والمكاتب الإدارية والبنية التحتية بالكامل، فضلا عن صالة الألعاب الرياضية.

وأكد تقرير اللجنة أن ملعب نادي الشجرة بمنطقة قندولة الجبلية صار في حاجة ملحة لمعالجة كبيرة لأرضيته التي تعرضت إلى أضرار متفاوتة نتيجة السيول، وقال التقرير إن السيول أتت على الشبكة الأرضية للملعب وإنارته والشبكة الكهربائية بالكامل، إلى جانب إعادة بناء المبنى الإداري والبنية التحتية بالكامل.

جانب من الأضرار بملعب نادي دارنس (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي دارنس (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي المنارة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي المنارة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي الكفاح تاكنس (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي الكفاح تاكنس (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي العين بالقبة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي العين بالقبة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي العين بالقبة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي العين بالقبة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي المنارة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب نادي المنارة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب شباب الجبل (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب شباب الجبل (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب الشجرة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب الشجرة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب الشجرة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
جانب من الأضرار بملعب الشجرة (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
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