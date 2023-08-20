مصراتة تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تجرى مساء اليوم الأحد بمدينة مصراتة قرعة نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا للدوري والكأس، بمشاركة أندية بنغازي، والهلال، والاتحاد، والجزيرة، وأبوسليم، والهدف، والبشائر، والسويحلي، والاتحاد المصراتي.

- الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

تقسم الفرق المشاركة في كل بطولة إلى مجموعتين، تتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.

صالة المدينة الرياضية بمصراتة تستقبل مواجهات

وعقب بطولة الدوري ستقام نهائيات الكأس للفئتين 14و17 عامًا، والمباريات تقام بصالة المدينة الرياضية بمصراتة وبقاعة نادي الاتحاد المصراتي.

يذكر أن فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي توج ببطولة ليبيا 17 عامًا في الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023.