توتنهام يكتسح شاختار بخماسية وديًا.. وهاري كين يتألق بـ«سوبر هاتريك»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على شاختار دونيتسك الأوكراني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

هدف وتعادل سريع

افتتح النجم الإنجليزي هاري كين التسجيل لمصلحة فريق توتنهام في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن الفريق الأوكراني سرعان ما تعادل بهدفٍ سجله كيفن كيلسي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني فرض «توتنهام» سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف أخرى، منها ثلاثة عن طريق كين، في الدقائق 50 و55 و79 على الترتيب، لينصّب نفسه بطلًا للقاء دون منازع بتسجيله «سوبر هاتريك».

واختتم ديك سكارليت مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس لتوتنهام، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

يأتي تألق كين في ظل التقارير التي تشير إلى سعي نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويستعد توتنهام لافتتاح الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه مضيفه برينتفورد، يوم الأحد المقبل.

ويتطلع توتنهام لاستعادة بريقه في الدوري الإنجليزي، بعد ظهوره الباهت في الموسم الماضي، الذي شهد حصوله على المركز الثامن، ليبتعد عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.