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شاهد «في التسعين» يكشف سبب غياب الأندية الليبية عن بطولة «سوبر ليج» الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 05:11 مساء
شاهد «في التسعين» يكشف سبب غياب الأندية الليبية عن بطولة «سوبر ليج» الأفريقية
الصحفي المصري محمد سعيد خلال مداخلته مع برنامج في التسعين (قناة الوسط)
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أكد الصحفي المصري محمد سعيد أن هناك آلية واضحة تم اعتمادها عند اختيار الأندية المشاركة في بطولة «سوبر ليج» الإفريقية الجديدة.

توزيع الأندية على المناطق الجغرافية
وقال محمد سعيد خلال مداخلته مع برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة (الوسط): إن النسخة الأولى من بطولة «سوبر ليج» الإفريقية لن تشهد مشاركة أي نادٍ من ليبيا، والسبب في ذلك هو أنه تم توزيع الأندية الثمانية التي ستشارك في النسخة الأولى على المناطق الجغرافية في القارة الأفريقية.

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وأضاف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح منطقة شمال أفريقيا ثلاثة مقاعد في بطولة «سوبر ليج» الأفريقية، وقد جرة اختيار الأندية الثلاثة بناء على تصنيف الأندية وشعبيتها.

وأوضح أنه بناء على تلك المعايير جرى اختيار الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، بينما جرى استبعاد الرجاء المغربي لأنه جاء رابعًا.
وأشار إلى أن سيمبا التنزاني سيمثل منطقة وسط وشرق أفريقيا، أما منطقة غرب وجنوب أفريقيا فسيمثلها صن دوانز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وبترو أتلتيكو الأنجولي.

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