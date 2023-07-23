شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

القاهرة - بوابة الوسط

طالب محلل برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي، أمس السبت، بضرورة التعاقد مع المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، قائلًا «كان لا بُد من التعاقد المبكر، حتى يتسنى للمدرب الجديد إلقاء النظرة على الدوري السداسي، كي يتعرف على اللاعبين، وعلى شكل دوري الأواسط، وغيرها من أمور الكرة الليبية».



جاء حديث برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، عن استعدادات المنتخب الوطني الليبي لتصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم المقبل في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك العام 2026، وقال الخمسي: «إلى متى ستظل ليبيا الحلقة الأضعف في التصفيات المؤهلة للمونديال».

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وأضاف مدير المنتخب الليبي الأسبق عادل الخمسي في حديثه لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس السبت، في حلقة قدمها الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور محلل قناة «Wtv» عبدالرحيم نجم، قائلًا «لا بد أن ينحي الجميع الخلافات جانبًا، وأن يضع الجميع منتخب ليبيا، ومصلحة الفريق الوطني فوق أي اعتبار، لأن التصفيات ليست سهلة، ولا بُد أن لا يستهان أحد بأي منتخب في المجموعة».

قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

وأسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الكاميرون وأنغولا وموريشيوس وإيسواتيني والرأس الأخضر.

أما عبدالرحيم نجم فقال لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «حتى نصل إلى كأس العالم لا بُد من بناء قاعدة سليمة، بعيدًا عن الشعارات والعبارات الرنانة، فمنتخب زائير أو منتخب نيجيريا القديم، ليس هو المنتخب النيجييري الحالي، هؤلاء خططوا بشكل جيد، لذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه في القارة السمراء».

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الإعلامي مؤيد إسكندر في حضور محللي قناة «Wtv» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم. (صورة مثبتة من الفيديو)