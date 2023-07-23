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شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 03:21 مساء
شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»
أبوبكر بن إبراهيم خلال مداخلته لقناة «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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وجه لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أبوبكر بن إبراهيم انتقادات حادة خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس السبت، في حلقة قدمها الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة «Wtv» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم.

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وجاءت انتقادات بن إبراهيم لرئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، وجميع أفراد المنظومة الرياضية بداية من وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، ومرورًا برئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني، وانتهاء بجميع أفراد المنظومة في اتحاد الكرة.

وقال بن إبراهيم خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، في حضور مؤيد إسكندر وعادل الخمسي وعبدالرحيم نجم: «جميع المسؤولين في الرياضة الليبية يعملون لصالح أسمائهم فقط، دون مرعاة للعمل الرياضي الليبي العام».

وأضاف لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أبوبكر بن إبراهيم خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، قائلا «لا بُد من تطبيق قانون الرياضة الليبي».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

الإعلامي مؤيد إسكندر في حضور محللي قناة «Wtv» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم. (صورة مثبتة من الفيديو)
الإعلامي مؤيد إسكندر في حضور محللي قناة «Wtv» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم. (صورة مثبتة من الفيديو)
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