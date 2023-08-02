الأهلي طرابلس يخسر من السد القطري ويودع البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ودع الأهلي طرابلس منافسات البطولة العربية لكرة القدم «كأس الملك سلمان للأندية» من الدور الأول بخسارته أمام السد القطري بهدف مقابل لا شيء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للبطولة، فيما فاز الهلال السعودي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت في التوقيت ذاته.

الترتيب النهائي للمجموعة

بهذه النتائج ارتفع رصيد السد القطري إلى سبع نقاط ليتأهل إلى دور الثمانية وهو في صدارة ترتيب فرق المجموعة، كما تأهل الهلال السعودي للدور نفسه وهو في المركز الثاني ولديه أربع نقاط، أما الأهلي طرابلس فاكتفى بحصد نقطتين من تعادلين مع الهلال والوداد المغربي الذي حصد نقطتين أيضًا وخرجا معًا من البطولة العربية.

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جاءت مباراة الأهلي طرابلس والسد القطري حذرة منذ بدايتها ولم يحاول أي من الفريقين المغامرة بفتح خطوطه خشية تلقي هدف يربك الحسابات، وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة المباراة وشدد الأهلي طرابلس من محاولاته أملًا في تحقيق الفوز باعتباره الوسيلة الوحيدة التي تضمن له التأهل لدور الثمانية، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك الحارس القطري برشم؛ بل تمكن السد من تسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء من هجمة مرتدة سريعة انتهت بكرة عرضية لتجد باولو أوتافيو من دون رقابة فلم يجد أي صعوبة في إيداعها الشباك محرزًا هدف فوز السد.

أما في المباراة الثانية، فقد سجل هدفي الهلال سافيتش وروبن نيفيز، بينما سجل هدف الواداد المغربي سيف الدين بوهرة.