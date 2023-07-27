  • Alwasat News
Atwasat

تعادل السد القطري والوداد المغربي سلبيا في افتتاح البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 05:36 مساء
تعادل السد القطري والوداد المغربي سلبيا في افتتاح البطولة العربية
مباراة الوداد المغربي والسد القطري (حساب البطولة العربية على فيسبوك)
alwasat radio

تعادل فريقا السد القطري والوداد المغربي سلبيا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية اليوم الخميس، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل.

مواجهة بين الكرتين الخليجية والشمال أفريقية
جاءت المباراة التي مثلت مواجهة بين الكرتين الخليجية والشمال أفريقية في البطولة العربية، متوسطة المستوى وغابت الخطورة عن أغلب فتراتها، فلم يتمكن أي من الفريقين من هز شباك الآخر.

وتمكن كل من الوداد والسد من إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مرماه مع السيطرة على مفاتيح لعب المنافس، الأمر الذي أثر بشكل كبير على فعالية الهجوم لدى الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفشل كل من السد والوداد في مصالحة جماهيره بعد فشلهما في حصد لقب الدوري القطري والمغربي على الترتيب في الموسم المنقضي.

الأهلي طرابلس في اختبار قوي أمام الهلال
وفي المجموعة ذاتها أيضاً، سيسجل الأهلي طرابلس الفائز بلقب الدوري الليبي الممتاز، ظهوره في البطولة العربية في السابعة مساء اليوم بتوقيت ليبيا، عندما يلتقي بالهلال السعودي.

- طاق جرايا: الأهلي طرابلس سيخوض مواجهات قوية أمام فرق كبيرة بالبطولة العربية
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)
سافيتش والعويس يغيبان عن الهلال في مواجهة الأهلي طرابلس بالبطولة العربية​

ويعلم الأهلي طرابلس الليبي أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل امتلاك الهلال العديد من اللاعبين في صفوفه بالإضافة إلى أن الهلال سيحظى بدعم الجماهير لا سيما أن المباريات تقام في بلاده ووسط جماهيره، إلا أن فريق الأهلي طرابلس رفع شعار التحدي في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية.

في المقابل، سيسعى الهلال السعودي إلى الانتصار على الأهلي طرابلس ليكون انطلاقة نحو الفوز بلقب البطولة العربية، لتعويض إخفاقه في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ولقب دوري أبطال آسيا في الموسم المنقضي، خاصة بعدما قام الفريق السعودي بتدعيم صفوفه بصفقات استثنائية بتعاقده مع سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الجولة الثالثة لسداسي تتويج امال الممتاز
لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الجولة الثالثة لسداسي تتويج امال...
سافيتش والعويس يغيبان عن الهلال في مواجهة الأهلي طرابلس بالبطولة العربية
سافيتش والعويس يغيبان عن الهلال في مواجهة الأهلي طرابلس بالبطولة ...
مواجهة الأهلي طرابلس والهلال السعودي ضمن 4 لقاءات مثيرة في افتتاح البطولة العربية
مواجهة الأهلي طرابلس والهلال السعودي ضمن 4 لقاءات مثيرة في افتتاح...
الدبيبة يكرم «سلة الاتحاد» لحصوله على كأس ليبيا
الدبيبة يكرم «سلة الاتحاد» لحصوله على كأس ليبيا
قناة الوسط (Wtv) تتوج بجائزة أفضل استوديو تحليلي لمباريات الدوري الليبي
قناة الوسط (Wtv) تتوج بجائزة أفضل استوديو تحليلي لمباريات الدوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي ......
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس ......
المزيد
الشرطة العراقي يفوز على فريق الصفاقسي التونسي في البطولة العربية
الشرطة العراقي يفوز على فريق الصفاقسي التونسي في البطولة ......
الأهلي طرابلس يواجه الهلال في أولى مبارياته بالبطولة العربية
الأهلي طرابلس يواجه الهلال في أولى مبارياته بالبطولة العربية...
تعادل السد القطري والوداد المغربي سلبيا في افتتاح البطولة العربية
تعادل السد القطري والوداد المغربي سلبيا في افتتاح البطولة ......
قناة الوسط (Wtv) تتوج بجائزة أفضل استوديو تحليلي لمباريات الدوري الليبي
قناة الوسط (Wtv) تتوج بجائزة أفضل استوديو تحليلي لمباريات ......
الدبيبة يكرم «سلة الاتحاد» لحصوله على كأس ليبيا
الدبيبة يكرم «سلة الاتحاد» لحصوله على كأس ليبيا...
المزيد