تعادل السد القطري والوداد المغربي سلبيا في افتتاح البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا السد القطري والوداد المغربي سلبيا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية اليوم الخميس، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل.

مواجهة بين الكرتين الخليجية والشمال أفريقية

جاءت المباراة التي مثلت مواجهة بين الكرتين الخليجية والشمال أفريقية في البطولة العربية، متوسطة المستوى وغابت الخطورة عن أغلب فتراتها، فلم يتمكن أي من الفريقين من هز شباك الآخر.

وتمكن كل من الوداد والسد من إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مرماه مع السيطرة على مفاتيح لعب المنافس، الأمر الذي أثر بشكل كبير على فعالية الهجوم لدى الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفشل كل من السد والوداد في مصالحة جماهيره بعد فشلهما في حصد لقب الدوري القطري والمغربي على الترتيب في الموسم المنقضي.

الأهلي طرابلس في اختبار قوي أمام الهلال

وفي المجموعة ذاتها أيضاً، سيسجل الأهلي طرابلس الفائز بلقب الدوري الليبي الممتاز، ظهوره في البطولة العربية في السابعة مساء اليوم بتوقيت ليبيا، عندما يلتقي بالهلال السعودي.

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ويعلم الأهلي طرابلس الليبي أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل امتلاك الهلال العديد من اللاعبين في صفوفه بالإضافة إلى أن الهلال سيحظى بدعم الجماهير لا سيما أن المباريات تقام في بلاده ووسط جماهيره، إلا أن فريق الأهلي طرابلس رفع شعار التحدي في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية.

في المقابل، سيسعى الهلال السعودي إلى الانتصار على الأهلي طرابلس ليكون انطلاقة نحو الفوز بلقب البطولة العربية، لتعويض إخفاقه في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ولقب دوري أبطال آسيا في الموسم المنقضي، خاصة بعدما قام الفريق السعودي بتدعيم صفوفه بصفقات استثنائية بتعاقده مع سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي.