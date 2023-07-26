طاق جرايا: الأهلي طرابلس سيخوض مواجهات قوية أمام فرق كبيرة بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي طرابلس التونسي طارق جراية، أن فريقه توجه إلى المملكة العربية السعودية بهدف تمثيل الكرة الليبية أفضل تمثيل في البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية العربية».

المباراة الأولى أمام الهلال

ويخوض فريق الأهلي طرابلس غداً الخميس، أولى مبارياته في البطولة العربية أمام الهلال السعودي.

وقال المدير الفني للأهلي طرابلس في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء، للحديث عن مواجهة الغد أمام الهلال، إن فريقه سيخوض مواجهات قوية أمام فرق كبيرة جداً بالبطولة العربية، واصفاً الهلال السعودي بأنه فريق كبير للكرة العربية بجانب أنه استقطب أسماء كبيرة وعالمية لدعم صفوفه.

وأضاف طارق جرايا أن فريق الأهلي طرابلس أمام مسؤولية كبيرة خلال مشاركته بالبطولة العربية، معبراً عن ثقته الشديدة في لاعبيه سواء الأساسيين أو البدلاء.

وأشار المدير الفني التونسي لفريق الأهلي طرابلس إلى أن زمن المباراة أمام الهلال تسعين دقيقة، سيعمل خلالها لاعبو الفريق على تكذيب الأقاويل التي تتحدث عن أن الأهلي طرابلس هو الأقل فنياً وجاهزية لخوض البطولة العربية.

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وكشف طارق جرايا عن أن صفوف الأهلي طرابلس اكتملت اليوم بوصول بعض العناصر متأخرة بسبب التأشيرات، لكن ذلك لن يمنع الفريق من اللعب والمشاركة بقوة لكي يكون ضمن أفضل الفرق العربية.

توقيت البطولة غير مناسب

واعترف المدير الفني للأهلي طرابلس بأن توقيت البطولة العربية غير منساب بالنسبة لفريقه، منوهاً بأن الفريق تُوّج بلقب الدوري الليبي في تونس، بينما انتهت فترة إعارة المهاجم إيبوكا، بجانب الإصابات التي ضربت الفريق مثل عبدالله الشريف وعبدالله العرفي ومأب شكري.

نشنوش: مجموعة الأهلي طرابلس كبيرة

من جانبه، أكد حارس مرمى الأهلي طرابلس محمد نشنوش خلال المؤتمر الصحفي، أن المجموعة التي ينافس فيها الفريق كبيرة، خاصة الهلال السعودي الذي يعد من أفضل الفرق على المستوى العربي.

وقال نشنوش إن الأهلي طرابلس سيقدّم أداء مشرفاً يليق باسمه وتاريخه، خاصة أن الأهلي طرابلس هو بطل الدوري والكأس، وسيعمل اللاعبون على الظهور بالشكل المناسب في البطولة العربية للأندية.