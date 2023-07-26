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سافيتش والعويس يغيبان عن الهلال في مواجهة الأهلي طرابلس بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 09:15 مساء
سافيتش والعويس يغيبان عن الهلال في مواجهة الأهلي طرابلس بالبطولة العربية
سيرجي سافيتش لاعب الهلال السعودي (حساب نادي الهلال على تويتر)
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أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، أن فريقه الأول لكرة القدم سيفتقد جهود لاعبه الصربي الجديد سيرجي سافيتش، خلال المباراة التي ستجمعه مساء غدٍ الخميس، بفريق الأهلي طرابلس.

الهلال يكشف سبب غياب سافيتش
ويلتقي فريقا الأهلي طرابلس والهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية العربية».

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن سيرجي سافيتش سيغيب عن مواجهة الأهلي طرابلس بسبب معاقبته بالإيقاف لمباراة واحدة، وهي العقوبة التي جرى توقيعها عليه مع لاتسيو الإيطالي فريقه السابق.

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وفي السياق نفسه، أشار نادي الهلال إلى أن حارس المرمى محمد العويس سيغيب عن مواجهة الأهلي طرابلس بالبطولة العربية، حيث خضع اللاعب لجلسة علاجية لمعاناته من آلام بالكتف.
الهلال يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي طرابلس

وأنهى فريق الهلال، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الأهلي طرابلس غداً بالبطولة العربية، واشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية وفنية متنوعة، كما حرص المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس على تدريب لاعبيه على عدد من التكتيكات التي يعتزم تطبيقها خلال مواجهة الأهلي طرابلس.

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