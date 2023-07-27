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الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الهلال السعودي في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 09:07 مساء
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الهلال السعودي في البطولة العربية
مباراة الأهلي طرابلس والهلال السعودي (حساب البطولة العربية على فيسبوك)
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تعادل الأهلي طرابلس مع الهلال السعودي سلبيا في مباراة الفريقين التي أقيمت باستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

بداية متحفظة من الفريقين
بدأ الفريقان بتحفظ شديد وحرص كل منهما على عدم الاندفاع للهجوم الصريح مبكرا، مع القيام بمحاولات استكشاف متبادلة، لكن وسط هذا التحفظ بادر الأهلي طرابلس بالقيام بتوغل مبكر في الدقيقة الثامنة لأنيس السلتو لكنها لم تسفر عن خطورة، فيما تمكن الحارس محمد نشنوش من السيطرة على محاولة هلالية في الدقيقة 12 حاولت استغلال عدم تركيز دفاع الأهلي طرابلس.

بعد مرور ربع ساعة اكتسب لاعبو الأهلي طرابلس ثقة كبيرة وبدأوا في التقدم للأمام في محاولة للسيطرة على منطقة وسط الملعب لكن من دون التخلي عن التأمين الدفاعي.

الهلال من جانبه تمكن من إيقاف الخطورة الهجومية للأهلي طرابلس، لكنه لم يتمكن من تهديد مرمى نشنوش إلا في الدقيقة 24 من تسديدة ميشائيل دلجادو التي تمكن الحارس الليبي الدولي من التصدي لها بجدارة.

اعتمد الأهلي طرابلس على أنيس السلتو في الشق الهجومي لتمتعه بالسرعة وطول القامة مقارنة بمدافعي الهلال الذين لجأوا إلى عمل عمق دفاعي لتجنب أي هفوة يمكن أن يستغلها السلتو.

انتفاضة هجومية للهلال
الدقيقة 37 تشهد خطورة حقيقة من جانب الهلال عندما قام ميشائيل ديلجادو بالانتقال إلى الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية لسعود عبدالحميد غير المراقب داخل منطقة الجزاء فقابلها بتسديدة مباشرة حولها نشنوش لركنية ببراعة، منقذا مرماه من هدف أكيد.

في الدقيقة 43 يسدد مصعب الجوير كرة قوية باتجاه المرمى، إلا أن كرته تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية هلالية، لُعبت لتجد نيفيز غير المراقب الذي سدد لكنها تخرج لركنية أخرى.

الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول شهدت محاولة الهلال استغلال الجبهة اليسري للأهلي طرابلس الذي وضح عدم تركيز لاعبيه في تلك الجبهة، لكن الدقائق المتبقية لم تشهد أي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

تغييرات هجومية للهلال
بدأ المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال في الشوط الثاني بالدفع بمحمد كنو في محاولة لتدعيم خط وسط فريقه.

أخطر فرصة للأهلي طرابلس
الدقيقة 50 شهدت أخطر فرصة للأهلي طرابلس عندما تلقى أنيس السلتو كرة خلف المدافعين، انفرد بها بالحارس محمد المعيوف ومرر لأبو عرقوب المندفع من الخلف وغير المراقب، لكنه سدد كرة ضعيفة حولها الدفاع لركنية ليضيع هدف مؤكد.

في الدقيقة 60 يقوم مدرب الهلال جيسوس بإجراء ثلاثة تغييرات لتقوية فريقه العاجز عن تهديد مرمى الأهلي طرابلس، فدفع بكل من محمد البريك وعبدالله رديف وياسر الشهراني بدلا من سعود عبدالحميد وأندريه كارييو وناصر الدوسري. من جانبه رد المدرب التونسي للأهلي طرابلس طارق جرايا بإجراء تغييرين فدفع أيوب عياد بدلا من علي أبوعرقوب، وأحمد كراوع بدلا من نور الدين القليب.

هدف ضائع من الهلال
بعد فترة من الهدوء من جانب الفريقين، فاجأ الهلال الجميع بهجمة منظمة في الدقيقة 71 انتهت عند البديل عبدالله رديف الذي سدد كرة قوية برأسه وهو في مواجهة المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بالعارضة ليضيع هدف مؤكد من الهلال.

في الدقيقة 77 يخرج أنيس السلتو وينزل صالح الطاهر بدلا منه.

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بمرور الوقت تراجعت الرغبة الهجومية للأهلي طرابلس تدريجيا في مقابل تزايد السيطرة الميدانية للهلال، وإن كانت سيطرة بلا فعالية، فلم يتهدد مرمى نشنوش، كما قلّت الخطورة على مرمى المعيوف.

في الدقيقة 87 تدخل الهذلي بقوة على روبين نيفيز لاعب الهلال، فاحتسب الحكم أدهم مخادمة خطأ إلا أن حكام الفيديو «VAR» طالبوا الحكم بمراجعة اللعبة لاحتمال وجود حالة تستوجب الطرد المباشر، وبعد مراجعتها رفض الحكم إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأهلي طرابلس.

الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، والوقت بدل الضائع المقدر بتسع دقائق لم تشهد أي جديد سوى قيام الهلال بشن عدد من المحاولات على أمل خطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لكن لاعبي الأهلي طرابلس استبسلوا في الدفاع عن مرماهم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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