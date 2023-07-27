الشرطة العراقي يفوز على فريق الصفاقسي التونسي في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس



حقق نادي الشرطة العراقي أول فوز في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان للأندية»، بتغلبه على نادي الصفاقسي التونسي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت باستاد مدينة الملك فهد الرياضية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

شوط أول سلبي

انتهى الشوط الاولى بالتعادل السلبي إلا أن الصفاقسي كان أكثر فعالية من فريق الشرطة العراقي، وكانت هناك فرص خلال مجريات الشوط الأول للفريقين وإن كانت فرص الصفاقسي أكثر.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء فريق الشرطة وتمكن من امتلاك منطقة وسط الملعب وضغط على دفاع فريق الصفاقسي، ليتمكن فريق الشرطة العراقي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 62 من ركلة جزاء سددها بنجاح علاء الزهرة.

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وقد أضاف حكم المباراة عشر دقائق كوقت بدل ضائع، كما قام بإشهار البطاقة الحمراء لمدافع فريق الصفاقسي التونسي أحمد العجان.