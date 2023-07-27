الأهلي طرابلس يواجه الهلال في أولى مبارياته بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس



يلتقي فريق الأهلي طرابلس في السابعة من مساء اليوم الخميس، باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مع الهلال السعودي في ثاني لقاءات المجموعة الثانية بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل.

الثقة سلاح الأهلي طرابلس

ويأمل الأهلي طرابلس في الفوز على الهلال السعودي ليكون خير انطلاقة له في البطولة العربية، وذلك على الرغم من صعوبة اللقاء مع «الزعيم» السعودي.

ويتمتع الأهلي طرابلس بمعنويات عالية في رحلته بالبطولة العربية بعد فوزه بلقب الدوري الليبي لكرة القدم، وهو ما يمنح الفريق قدرا كبيرا من الثقة والتفاؤل وهو يواجه أفضل الفرق العربية.

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أما الهلال فيمتلك العديد من اللاعبين في صفوفه بالإضافة إلى أن الهلال سيحظى بدعم الجماهير لا سيما أن المباريات تقام في بلاده ووسط جماهيره، إلا أن فريق الأهلي طرابلس رفع شعار التحدي في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية.