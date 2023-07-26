مواجهة الأهلي طرابلس والهلال السعودي ضمن 4 لقاءات مثيرة في افتتاح البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق غدًا الخميس، منافسات البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية العربية» لكرة القدم في نسختها السادسة عشرة، التي تستضيفها السعودية حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل، وهي البطولة التي يمثل ليبيا فيها فريق الأهلي طرابلس الذي سينافس ضمن فرق المجموعة الثانية.

تقسيم الفرق لأربع مجموعات

جرى تقسيم الأندية المشاركة في البطولة العربية إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور الثمانية، وذلك بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، وفقا لـ«الألمانية».

تبلغ جوائز البطولة العربية عشرة ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على ستة ملايين دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار.

الوداد يصطدم بالسد

تنطلق مباريات الجولة الأولى من البطولة العربية بأربع مواجهات من العيار الثقيل، فتفتتح البطولة بمواجهة تجمع فريقي السد القطري والوداد المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان.

تعد البطولة العربية بمثابة فرصة للسد والوداد لمصالحة جماهيرهما، بعد فشلهما في حصد لقب الدوري القطري والمغربي على الترتيب في الموسم المنقضي.

ويتطلع الفريقان للظهور بأفضل شكل ممكن وحصد النقاط كاملة من أجل المنافسة على التأهل لدور الثمانية.

الأهلي طرابلس في اختبار قوي أمام الهلال

وفي المجموعة ذاتها أيضاً، سيلتقي الهلال السعودي مع الأهلي طرابلس الفائز بلقب الدوري الليبي الممتاز.

وبعدما فشل الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ولقب دوري أبطال آسيا في الموسم المنقضي، سيسعى الفريق بكل قوته من أجل الفوز بالبطولة العربية، خاصة بعدما قام بتدعيم صفوفه بصفقات استثنائية بتعاقده مع سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

في المقابل، يعلم الأهلي طرابلس الليبي أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل امتلاك الهلال للعديد من اللاعبين في صفوفه بالإضافة إلى أن الهلال سيحظى بدعم الجماهير لا سيما أن المباريات تقام في بلاده ووسط جماهيره، إلا أن فريق الأهلي طرابلس رفع شعار التحدي في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية.

الترجي يسعى لاستعادة توازنه

وفي منافسات المجموعة الأولى من البطولة العربية، يلعب الاتحاد السعودي مع الترجي التونسي. وستكون المباراة مواجهة قوية يسعى فريق الترجي التونسي من خلالها إلى الظهور بشكل مغاير عما كان عليه في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض.

وفشل الترجي في التتويج بلقب الدوري التونسي، كما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي، وخسر نهائي كأس تونس أمام الأولمبي الباجي.

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ويأمل معين الشعباني الذي عاد لتولي تدريب الفريق مؤخراً أن يعيد الفريق لسابق عهده والمنافسة على لقب البطولة العربية لاستعادة الثقة، ولكن مهمة الترجي التونسي لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أنه سيواجه اتحاد جدة الذي توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، والذي بكل تأكيد سيحظى بدعم جماهيري كبير في هذه المباراة.

وقام اتحاد جدة بتدعيم صفوفه بشكل جيد مؤخراً، حيث تعاقد مع المدافع الجزائري جمال بن العمري ليصبح خامس المنضمين إلى اتحاد جدة، الذي تعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي، والبرتغالي غوتا، وسلطان الفرحان.

وتشهد المجموعة ذاتها أيضاً مواجهة من العيار الثقيل، حينما يلتقي الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي.

مباريات يوم الجمعة

وتستأنف مباريات الجولة الأولى من البطولة العربية، بعد غد الجمعة، بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مع الرجاء الرياضي المغربي، والزمالك المصري مع الاتحاد المنستيري التونسي، والكويت الكويتي مع الوحدة الإماراتي، والنصر السعودي مع مواطنه الشباب.

يذكر أن نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس 2021، على حساب اتحاد جدة السعودي.

تدريب الهلال السعودي قبل البطولة العربية (حساب نادي الهلال على فيسبوك)

تدريب الزمالك المصري قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية (حساب نادي الزمالك على فيسبوك)

تدريب الاتحاد السعودي قبل البطولة العربية (حساب نادي الاتحاد على فيسبوك)