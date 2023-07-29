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طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 06:12 مساء
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
طارق جرايا خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت 29 يوليو 2023 (حساب الأهلي طرابلس على فيسبوك)
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أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي طرابلس طارق جرايا، أن استعدادات الفريق لمباراته أمام الوداد المغربي التي ستقام غدا الأحد، ضمن منافسات البطولة العربية، استعدادات عادية ولن تختلف عن الاستعداد للمباراة الأولى التي تعادل فيها مع الهلال السعودي سلبيا، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن لديه الوقت لتنظيم الصفوف والتدريبات.

الوداد ضمن عمالة الكرة الأفريقية
وقال طارق جرايا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، للحديث عن مواجهة الغد، أن الأهلي طرابلس سيواجه فريقا قويا وهو وصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو واحد من عمالقة الكرة في القارة الأفريقية.

وأضاف المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس أن التركيز حاليا على مباراة الغد أمام الوداد المغربي، والفريق يتعامل مع البطولة العربية خطوة خطوة وبالتالي لا يوجد أي تفكير حاليا في دور الثمانية.

وأوضح طارق جرايا أن الأهلي طرابلس يلعب بشعار لا للهزيمة ونعم للثلاث نقاط، مشيرا إلى أنه شعر بالحزن عقب مباراة الفريق أمام الهلال لأنه كان بالإمكان خطف ثلاث نقاط .

الأهلي طرابلس لا يعاني مشكلات هجومية
ونفى المدير الفني للأهلي طرابلس وجود مشكلة هجومية مستدلا بذلك على ما قدمه أمام الهلال السعودي بما يملكه من لاعبين مميزين في مختلف الخطوط، وقال إن الفريق يعتمد في لعبه على طريقة 3-4-3 أو 3-5-2، وغياب ايبوكا الذي انتهت إعارته تسبب في عدم وجود مهاجم ثانٍ، الأمر الذي اضطره لإشراك القليب خلف المهاجم.

توضيح ما حدث عقب مباراة الهلال
وخلال المؤتمر الصحفي قام طارق جرايا بتوضيح ما حدث عقب مباراة الهلال الماضية، مقدما الاعتذار لكل مواطن سعودي أساء فهم ما جرى، نافيا وجود أي نية لديه للإساءة للإعلام السعودي

وشدد المدير الفني للأهلي طرابلس على احترام كل السعوديين، ودعم السعودية باعتبارها بيت المسلمين.

كما أكد طارق جرايا على عدم وجود أي نية للمساس بإعلام أي دولة، وأوضح أن رده خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مباراة الفريق أمام الهلال، كان على الإعلامي الذي قال إن الأهلي طرابلس أضعف الفرق، إلا أن الإعلام غيّر وجهة الرد وجعلها على الإعلام السعودي.

وأشار المدير الفني للأهلي طرابلس إلى أنه شعر بوجود تقصير في بعض الأمور التنظيمية، لكن مدير تنظيم البطولة العربية زار بعثة الأهلي طرابلس أمس، مما أدّى إلى حلحلة الكثير من الأمور.

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