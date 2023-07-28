الأهلي طرابلس يعلن تشكيل اللجنة الفنية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس قراراً بتشيكل اللجنة الفنية الخاصة بالنادي.

أعضاء اللجنة الفنية

ووفقا لما أعلنه نادي الأهلي طرابلس عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، فإن اللجنة الفنية تتألف من سيف فتحي بلقاسم الككلي رئيساً، وتضم عضوين هما: عادل عبدالقادر بن عيسى وسفيان محمد قربع.

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ومنح قرار مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس اللجنة الفنية صلاحية متابعة كل الأمور الفنية، واختيار اللاعبين المؤهلين للعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كما منح قرار مجلس إدارة الأهلي طرابلس اللجنة الفنية الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإتمام عملها بالشكل المطلوب، على أن تباشر اللجنة عملها بشكل فوري.

قرار الاهلي طرابس بتشكيل اللجنة الفنية (حساب النادي على فيسبوك)