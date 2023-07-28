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الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 03:58 مساء
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها
طارق جرايا مدرب الأهلي طرابلس خلال مباراة الفريق أمام الهلال (حساب النادي على فيسبوك)
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أكد نادي الأهلي طرابلس أن الأخوة في المملكة العربية السعودية هم أهل الكرم ولا يمكن أن يجري ذكرهم بغير ذلك، وقال إن استضافة السعودية للبطولة العربية «كأس الملك سلمان»، ما هي إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل.

الملام بين الأخوة يمكن تجاوزه بعيدا عن وسائل الإعلام
وقال الأهلي طرابلس في بيان أصدره ونشره اليوم الجمعة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «إن أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملام بين الأخوة يمكن تجاوزه بعيدا عن وسائل الإعلام التي تسعى إلى تعكير صفو لقاء الأخوة»، حسبما قال البيان.

انسحاب طارق جرايا من المؤتمر الصحفي
وسبق أن شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس التونسي طارق جرايا توترا حين عبر المدرب عن غضبه بسبب ما قال إنه قلة الاحترام التي يعامَل بها فريقه.

وأضاف جرايا أمام الصحفيين إن الأهلي طرابلس لم يحصل على الاحترام اللازم، حيث جرى السماح للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح يوم افتتاح البطولة، فيما جرى رفض الطلب الذي تقدم به الأهلي طرابلس، مشيرا إلى أنه منذ وصول الفريق الليبي إلى السعودية وهو يشعر بقلة الاحترام، ولم تجر معاملته مثل بقية الفرق، ثم انسحب من المؤتمر الصحفي.

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وأضاف بيان النادي: «من هذا المنطلق فإن نادي الأهلي طرابلس، وهو في مستهل مشاركته العربية، يحث الجميع على ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة».

وختم بيان الأهلي طرابلس بالقول: «نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباعا للعالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية».
وتمكن الأهلي طرابلس من انتزاع نقطة التعادل من الهلال السعودي في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية».

بيان نادي الأهلي طرابلس (حساب النادي على فيسبوك)
بيان نادي الأهلي طرابلس (حساب النادي على فيسبوك)
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