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مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 07:01 مساء
مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي
شعار قناة الوسط
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أصدرت مؤسسة الوسط بيانًا أكدت فيه لمشاهديها ملكيتها لحقوق بث الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022 /2023، بالشراكة مع قناة ليبيا الرياضية، وبشكل حصري «بموجب عقد رسمي مع قناة ليبيا الرياضية» والذي تنص مادته الثانية على مدة سريان العقد والمادة الثالثة على أحقية النقل عبر كافة المنصات التابعة لقناة الوسط.

وقالت مؤسسة الوسط في بيانها: «تشير المادة الخامسة والمادة العشرون إلى دفع التعويضات المالية للطرف المتضرر، وهو قناة الوسط، وبشكل واضح أمام مرأى ومسمع الجميع».

قناة الوسط تتمسك بحقها في بث مباريات الدوري الليبي
وأضاف البيان: «تؤكد قناة الوسط للشارع الرياضي وكافة المؤسسات المعنية أنها لم ولن تتعدى على أي حقوق لا يكفلها لها القانون، وهي تتمسك بحقها القانوني في نقل مجريات الدوري الليبي الممتاز».

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وأشار البيان: «تعبر الوسط عن استغرابها من عدم التزام قناة ليبيا الرياضية بالعقد المبرم معها، وعدم منحها إشارة المباريات للقناة، مما يحمِّلها القانون مسؤولية تبعات هذا التصرف، حيث منعت قناة الوسط من نقل المباريات وهذا يخالف ما جاء في نص العقد صراحة ويجعل الدولة تتحمل تبعات ذلك».

وختم البيان: «تؤكد قناة الوسط أنها تضع هذا الملف على طاولة القضاء الليبي الذي تثق في قدرته على إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح إضافة إلى الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بكرة القدم وبدورينا الممتاز».

مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي
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