طارق العشري يوضح حقيقة توليه تدريب أحد الأندية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني السابق لفريق فاركو المصري طارق العشري حقيقة ما تم تداوله بشأن اتجاهه لتدريب أحد الأندية الليبية خلال الفترة المقبلة.

طارق العشري كان ينوي الاستمرار مع فاركو

نفى طارق العشري، في تصريحات تليفزيونية، صحة ما تردد عن وجود عرض من أحد الأندية الليبية، ليتولي قيادته الفنية بدءا من الموسم الكروي المقبل، مشيرا إلى أنه كان ينوي استكمال مسيرته مع فريق فاركو في الدوري المصري لكرة القدم.

سبق أن خاض «العشري» تجربتين تدريبيتين في ليبيا. ففي العام 2013 تولى تدريب الأهلي بنغازي، وفي العام 2016 تولى تدريب الأهلي طرابلس.

وأبدى طارق العشري دهشته الشديدة من قرار إدارة نادي فاركو بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما. وقال إنه لم يتوقع صدور مثل هذا القرار، لأن الفريق كان يتحسن بشكر مطرد.

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وقد تولى «العشري» تدريب فريق فاركو في الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب سموحة، وبعدما فسخ فاركو تعاقده مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف طارق العشري أنه بعدما تمكن من الإبقاء على فريق فاركو ضمن أندية الدوري المصري الممتاز، وضع خطة وتصورا لنقل فاركو إلى مرحلة أخرى ينافس فيها على البطولات، إلا أن قرار إنهاء عقده نسف كل شىء.

وأكد طارق العشري أنه لا يعرف حتى الآن سبب إنهاء عقده مع فاركو، موضحا أن إدارة النادي استدعته، لعقد اجتماع معه، فذهب وهو ينوي عرض تصوره للمستقبل، لكنه فوجئ بحديث مسؤولي فاركو عن كيفية إنهاء العقد بينهما بالتراضي.