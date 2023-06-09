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الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 09 يونيو 2023, 07:16 مساء
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا اليوم (فيسبوك)
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أحرز فريق الخمس فوزًا ثمينًا على المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم، بملعب أبوسليم في الأسبوع التاسع لمرحلة الإياب للمجموعة الثانية ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز يرفع الخمس رصيده إلى 15 نقطة، ويضمن البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل، بينما تأكّد رسميًا هبوط فريق المحلة ومغادرته الدوري الممتاز بعدما استقر في المركز الأخير لجدول المسابقة برصيد تسع نقاط.

دخل المحلة اللقاء وهو مطالب بالفوز بفارق هدفين لكي يحافظ على آماله في البقاء بالدوري الممتاز، غير أنه أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما افتقد لاعبوه الفاعلية على مرمى الخمس، وفي الشوط الثاني استمر الحال على ما هو عليه إلى أن تمكن عبدالرؤوف الشبلي من إحراز هدف فوز الخمس في الدقيقة 72، لتصبح النتيجة تقدم الخمس بهدف دون رد، ولم يتمكن لاعبو المحلة من إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز الخمس وهبوط المحلة.

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وفي مباراة ثانية، حقق الاتحاد المصراتي فوزًا كبيرًا على أساريا بنتيجة ستة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بملعب مصراتة ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليضمن البقاء في الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد أساريا عند 16 نقطة.

وفي ملعب الزاوية استطاع فريق الأولمبي تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه على فريق المدينة بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما المعتصم المحمودي وحمزة المقصي، ليختم الأولمبي موسمه برصيد 25 نقطة، أما المدينة فبقي رصيده عند 13 نقطة.

مباريات الغد
وتختتم مباريات المجموعة الثانية غدًا، بإقامة آخر مباراتين في مرحلة الإياب من الجولة الأخيرة، حيث يقام «ديربي» العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد على أرضية ملعب أبوسليم، كما يلتقي السويحلي مع أبوسليم في ملعب مصراتة.

 

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