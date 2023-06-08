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شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 07:40 مساء
شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي لكرة القدم
قناة الوسط تنقل مراسم قرعة الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز 2022 - 2023 (قناة الوسط)
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أجريت مساء اليوم الخميس قرعة الدور السداسي للدوري الليبي، وهو الدور الذي يجري من جولة واحد، من دون حضور جمهور، ولم تُحدد مواعيد مبارياته حتى الآن.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

الأسبوع الأول
- النصر: الأهلي طرابلس
- الهلال: أبو سليم
- الاتحاد: الأهلي بنغازي

الأسبوع الثاني
- النصر: أبو سليم
- الأهلي طرابلس: الأهلي بنغازي
- الهلال: الاتحاد

الأسبوع الثالث
- النصر: الأهلي بنغازي
- أبوسليم: الاتحاد
- الأهلي طرابلس: الهلال

الأسبوع الرابع
- النصر: الاتحاد
- الأهلي بنغازي: الهلال
- أبو سليم: الأهلي طرابلس

الأسبوع ولخامس
- النصر: الهلال
-الاتحاد: الأهلي طرابلس
- الأهلي بنغازي: أبو سليم

الستة المأهلون
تأهل إلى الدور السداسي دوري التتويج عن المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الثاني النصر برصيد 29 نقطة، والمركز الثالث لفريق الهلال برصيد 28 نقطة.

وتأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور السداسي دوري التتويج فرق الاتحاد متصدر المجموعة برصيد 34 نقطة، وأبوسليم ثانيًا برصيد 32 نقطة، والأهلي طرابلس ثالثًا بـ31 نقطة.

سداسي التتويج خارج ليبيا
واتفقت الأندية المتأهلة إلى الدورة السداسية مع اتحاد الكرة على إقامة المباريات خارج ليبيا، مطالبة الحكومة بضرورة تقديم دعم مالي مناسب لتتمكن من تحمل أعباء اللعب خارج البلاد، نظرا لأن إمكانات الاتحاد والأندية لا تسمح بإقامتها داخل البلاد.

واستجابت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لطلبات الاتحاد والأندية وقررت تقديم الإعانات المالية المطلوبة، مع التشديد على أنه اعتبارا من الموسم المقبل لن تجري إقامة المباريات خارج ليبيا.

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نتائج قرعة الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز 2022 - 2023 (قناة الوسط)
نتائج قرعة الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز 2022 - 2023 (قناة الوسط)
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