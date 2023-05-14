الاتحاد الليبي لـ«الكيوكوشنكاي» ينظم حفلا تكريميا للأعضاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

نظم الاتحاد الليبي للعبة «الكيوكوشنكاي»، في مدينة بنغازي، احتفالًا لتكريم أعضاء المنتخب الليبي للعبة، بعد تحقيقهم قلائد وتراتيب متقدمة وكذلك حصولهم على المركز الثالث أفريقيًا وعالميًا.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للعبة «الكيوكو شنكاي الشيهان» عبدالسلام الشهيبي في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية «وال» إن الاحتفالية التي حضرتها شخصيات رياضية لها باع طويل في الألعاب الرياضية العنيفة وأهالي اللاعبين جاءت لتكريم الأبطال الذين حققوا القلائد، واعتلوا منصات التتويج في بطولة أفريقيا وبطولة العالم، معربًا عن أسفه لغياب الوزارات المختصة في الاهتمام بهؤلاء الأبطال والذين سيكون لهم بصمة في هذه اللعبة، والمنافسة على التراتيب الأولى وصناعة التاريخ، واختتم شاكرًا كل من قدم يد العون، وشارك في هذه الاحتفالية.

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