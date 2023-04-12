شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة والنصف، الاستوديو التحليلي لمواجهة الاتحاد الليبي والجيش الملكي المغربي، ضمن لقاء العودة من منافسات الدور التمهيدي الأول للبطولة العربية، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مؤيد إسكندر، ويستضيف محللا قناة «الوسط» علي رحومة وعبدالرحيم نجم، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويدخل الاتحاد لقاء العودة متسلحا بعامل الأرض والجمهور، ويأمل في قلب الطاولة على ضيفه، الذي تقدم في مواجهة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.