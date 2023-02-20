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«بوابة الوسط» تستعرض أجندة مباريات طائرة السويحلي في البطولة العربية للأندية كاملة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 20 فبراير 2023, 01:33 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة مباريات طائرة السويحلي في البطولة العربية للأندية كاملة
جانب من استعدادات السويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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يشارك فريق السويحلي للكرة الطائرة في منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية بنسختها الـ41 والتي تنطلق الإثنين في مصر.

فريق السويحلي يلعب في المجموعة الأولى وستبدأ الرحلة بلقاء أول الإثنين 20 فبراير بملاقاة فريق الميناء اليمني بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت ليبيا، ويلعب السويحلي ثاني مبارياته الثلاثاء المقبل بلقاء فريق النصر البحريني الساعة 2 مساء.

- السويحلي يتبارى مع الميناء اليمني ضمن 6 مواجهات في افتتاح بطولة الأندية العربية للطائرة

ويلعب السويحلي ثالث مبارياته الأربعاء المقبل بلقاء فريق الصداقة الفلسطيني الساعة 2 مساء، ويخوض السويحلي رابع لقاءاته في البطولة الجمعة المقبلة بمواجهة كاظمة الكويتي الساعة 2 مساء، ويختتم مبارياته في دوري المجموعات بلقاء الأهلي القطري السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساء.

يشار إلى أن المجموعة الثانية تضم: الأهلي المصري وخيبل اليمني، ومصافي الشمال العراقي وبني يأس الإماراتي والسيب العماني، ويتأهل أربعة فرق إلى الدور الثاني من كل مجموعة.

يذكر أن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها 41 تقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 فبراير حتى 3 مارس المقبل.

كان من المقرر أن يلعب فريق الأهلي طرابلس في البطولة، لكنه اعتذار عن عدم المشاركة في آخر اللحظات.

جانب من استعدادات السويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
جانب من استعدادات السويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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