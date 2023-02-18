تعاون مثمر بين الاتحاد الرياضي النسائي الليبي ولجنة المرأة بالأولمبية التونسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد اليوم السبت بتونس اجتماعا مشتركا بين رئيس الاتحاد الرياضي النسائي الليبي عواطف أبو شويشة والوفد المرافق لها وبين رئيس لجنة الرياضة والمرأة باللجنة الأولمبية التونسية نهلة أبوذينة، وأثمر عن تعاون بناء بينهما.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين، ونوقشت فيه جملة من المواضيع، لعل أبرزها توقيع اتفاقية تعاون في المجال الرياضي النسائي، بهدف النهوض برياضة المرأة وتطويرها.

- حدهم العابد: نجهز لدورة المعد البدني للسيدات في الأكاديمية الأولمبية الليبية

- الاتحاد النسائي بالجنوب يختتم مشروع «ثقافة القانون» في سبها

إلى جانب مشروع استحداث لجنة للرياضة النسائية داخل المنطقة الأولى لجمعية اللجنة الوطنية الأفريقية الأولمبية.