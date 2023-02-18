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تعاون مثمر بين الاتحاد الرياضي النسائي الليبي ولجنة المرأة بالأولمبية التونسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 18 فبراير 2023, 07:04 مساء
تعاون مثمر بين الاتحاد الرياضي النسائي الليبي ولجنة المرأة بالأولمبية التونسية
لقطة من الاجتماع المشترك بين رئيس الاتحاد الرياضي النسائي الليبي ورئيس لجنة الرياضة والمرأة باللجنة الأولمبية التونسية، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
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عقد اليوم السبت بتونس اجتماعا مشتركا بين رئيس الاتحاد الرياضي النسائي الليبي عواطف أبو شويشة والوفد المرافق لها وبين رئيس لجنة الرياضة والمرأة باللجنة الأولمبية التونسية نهلة أبوذينة، وأثمر عن تعاون بناء بينهما.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين، ونوقشت فيه جملة من المواضيع، لعل أبرزها توقيع اتفاقية تعاون في المجال الرياضي النسائي، بهدف النهوض برياضة المرأة وتطويرها.

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إلى جانب مشروع استحداث لجنة للرياضة النسائية داخل المنطقة الأولى لجمعية اللجنة الوطنية الأفريقية الأولمبية.

الاتفاق بين الطرفين
واتفق الطرفان أيضا على دراسة المقترحات وعرضها في الاجتماع القادم والعمل على تحويلها إلى برنامج عملي على أرض الواقع.

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