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بالصور.. 11 لاعبة في بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 11 فبراير 2023, 09:32 مساء
بالصور.. 11 لاعبة في بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
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انطلقت اليوم السبت بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للشطرنج وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، وبمشاركة 11 لاعبة، وستتواصل البطولة لمدة خمسة أيام.

نتائج الجولة الأولى
وجاءت نتائج الجولة الأولى على النحو التالي: فوز اللاعبة خلود الفلو على شقيقتها خولة، وفوز سعاد الرايس على أم السعد أحمد، كما حققت رواء أبوزريبة الفوز على أنسام الرايس، وفوز سجى حبارات على غالية القطعاني، بينما تعادلت اللاعبة آية الزرقاني مع ريماس المسلاتي.

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الترتيب بعد الجولة الأولى
تتساوى أربع لاعبات برصيد نقطة واحدة لكل لاعبة وهن خلود الفلو وسعاد الرايس ورواء أبوزريبه وسجى حبارات، وتأتي من خلفهن اللاعبتان آية الزرقاني وريماس المسلاتي برصيد نصف نقطة.

جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات، طرابلس، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
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