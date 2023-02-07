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عواطف أبوشويشة: نجهز لبطولة ليبيا لشطرنج السيدات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 07 فبراير 2023, 01:28 مساء
عواطف أبوشويشة: نجهز لبطولة ليبيا لشطرنج السيدات
عواطف أبوشويشة. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكدت رئيسة الاتحاد الرياضي النسائي الليبي، عواطف أبوشويشة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة ليبيا لشطرنج السيدات، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الليبي للشطرنج.

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وأضافت أبوشويشة أن المنافسات ستقام بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس في الفترة من العاشر إلى الخامس عشر من فبراير الجاري.

وأكملت أبوشويشة أنه سيجرى اختيار اللاعبات البارزات وتكوين منتخبات في الفئات كافة.

يشار إلى أن البطولة ستقام منافساتها بالنظام السويسري الكلاسيك وزمن اللعب 30 دقيقة + 90 ثانية.

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