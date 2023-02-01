120 لاعبا في بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تواصلت لليوم الثاني على التوالي الأربعاء بصالة كلية الهندسة بمدينة مصراتة بطولة ليبيا للشطرنج للفئات السنية بمشاركة أكثر من 120 لاعبًا من عشرة اتحادات فرعية من مختلف مناطق ليبيا.

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البطولة تحت إشراف الاتحاد العام الليبي للشطرنج وتنظيم الاتحاد الفرعي بمصراتة، ومنظم البطولة الحكم مصطفى الصالحي ورئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة المسابقات الحكم الدولي ونائب رئيس لجنة التحكيم ومسؤول التتويج محمد الصغير، كانت النتائج المسجلة على النحو الآتي:

فئة 8 أعوام

الترتيب الأول أحمد عزالدين والثاني مصعب خليفة نصر والثالث هشام طارق حبارات.

فئة 10 أعوام

الترتيب الأول فراس الفتيوري والثاني علي الصادق محمد والثالث عثمان أبوعجيلة عثمان.

فئة 12 عامًا

الترتيب الأول أنس لطفي عبدالحميد والثاني جهاد محمد طقوق والثالث محمد عماد البكوش.

فئة 14 عامًا

الأول عدنان يوسف التومي والثاني سلطان طارق خيارات والثالث علي فرج اقدورة.

فئة 16 عامًا

الأول عبدالعزيز عامر بن الأشهر والثاني محمد عمر أيوغو والثالث توفيق القويري.

فئة 18 عامًا

الأول حمزة خالد الفتوري والثاني عبدالستار الككلي والثالث محمود علي أبوستين.

فئة 20 عامًا

الأول عمر أحمد سريتة والثاني محمد خليفة المنتصر والثالث عبدالمنعم أبوشهوة.

بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة. (فيسبوك)