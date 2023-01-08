إداري الأهلي بنغازي السابق والصحفي بن صريتي: الوزير لابد أن يمارس الرياضة وأندية الحقائب سر الأزمة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد الإداري السابق في النادي الأهلي بنغازي خليفة بن صريتي، إحدى الشخصيات الرياضية المعروفة، أنه متفاجئ بقفز بعض المسؤوليين في اتحاد الكرة لمناصب أخرى غير مؤهلين لها، رغم الفشل الواضح لهم.

ودعا بن صريتي في تصريحات إذاعية لـ«راديو نادي السويحلي» لاختيار وزير رياضة من الوسط الرياضي، وليس وزيرا لم يمارس الرياضة ولا يفقه فيها، مؤكدًا أن عدم تنظيم واقع الأندية مشكلة كبيرة بالرياضة.

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وأوضح بن صريتي خلال حديثه قائلًا: «استمرار وجود أندية الحقائب هو أساس الأزمة، لأنها أندية لا وجود لها فعليًا على أرض الواقع، وبعضها تشارك بالانتخابات وتمنح أصواتا وهى أندية على الورق فقط».

يذكر أن خليفة بن صريتي هو حارس سابق بالنادي الأهلي بنغازي وصحفي رياضي لعقود طويلة.