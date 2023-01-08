أبوالشواشي لـ«بوابة الوسط»: لجان الانتخابات وراء نجاحه في «الأولمبية» الليبية.. وفوجئت بـ«بازينا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق عادل أبوالشواشي: «إن أحد أسباب نجاح جمال الزروق في رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية للمرة الثالثة هو قيامه بتشكيل لجان انتخابية لبعض الاتحادات، وهو ما جعل هذه الاتحادات تفوز بالانتخابات التي جرت قبل انتخابات اللجنة الأولمبية».

- رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات

وأضاف أبوالشواشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قائلا: «قدمت بعضها أصواتها لرئيس (الأولمبية) تقديرًا لما قدمه للاتحاد، وهو خلل واضح في تركيبة الجمعية العمومية التي أصبحت تسيطر عليها اللجنة الأولمبية بشكل مطلق».

واختتم: «فوجئت بعدم تقديم المرشح وائل بازينا، الذي لم ينجح بالانتخابات، برنامجا مستقبليا أو رؤية واضحة طالما أنه يريد أن ينافس، ولم يقدم نفسه بشكل جيد للوسط الرياضي، خاصة أنه تنقصه الخبرة».