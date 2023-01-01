21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت 10 مباريات في مسابقة الأواسط لكرة القدم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، انتهت 7 منها بالفوز و3 بالتعادل، واهتزت الشباك 21 مرة بمعدل 2.1 هدف في كل مباراة.

-8 أهداف في دوري الأواسط بفوز الأولمبي والاتحاد والاتحاد المصراتي

المجموعة الأولى

شهدت فوز الأخضر على التحدي (1- 0) ودارنس على التعاون (2- 0) والأهلي بنغازي على النصر (1- 0) والهلال على شباب الجبل (1- 0) وتعادل الصقور والصداقة (1- 1).

المجموعة الثانية

فاز الاتحاد على السويحلي بهدف لصفر (1- 0) والمدينة على أساريا بهدف لصفر (1- 0) والاتحاد المصراتي على المحلة بأربعة أهداف دون مقابل (4-0).

وانتهت مباراتان بالتعادل الخمس مع أبوسليم بهدفين لمثلهما (2- 2) والأهلي طرابلس مع الأولمبي بهدفين لهدفين (2- 2).