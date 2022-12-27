153 رباعا في بطولة ليبيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد عضو الاتحاد الليبي لرفع الأثقال، علي أبورويص، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع الفني لبطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار سيعقد اليوم الثلاثاء بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس.

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وأضاف أبورويص أن البطولة ستنطلق الخميس المقبل بقاعة 17 فبراير بطرابلس، وتتواصل لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 153 ‪ رباعا يمثلون أندية «السويحلي والشموع والتحدي طمينة ووسعاية أبديري والشرطة وأبوسليم ونجوم قرقارش والظهرة والشباب الوحدوي وبدر الجغبوب والأندلس المساعد والصقور طبرق والأخضر والهلال طبرق والاتحاد العسكري.

يشار إلى أن أغلب الرباعين في جاهزية تامة وأن البطولة ستشهد تنافسا قويا في عدد من الأوزان.